F1, la Ferrari si salva ancora: niente penalità in griglia per Lewis Hamilton a Singapore

La Ferrari può tirare un altro sospiro di sollievo in vista delle imminenti qualifiche del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo il rischio corso ieri da Charles Leclerc per un’incomprensione in pit-lane durante la FP2, anche Lewis Hamilton si è salvato evitando la penalità per quanto avvenuto oggi in FP3.

Il britannico della Rossa era finito sotto la lente d’ingrandimento del Collegio dei Commissari per una presunta irregolarità in regime di bandiera rossa durante la terza sessione di prove libere a Marina Bay. Il sette volte iridato sembrava infatti aver mantenuto un ritmo troppo elevato per rientrare in pit-lane dopo aver superato il luogo dell’incidente di Liam Lawson.

La telemetria ha però scagionato Hamilton, che ha sempre rispettato il delta del tempo minimo richiesto in regime di bandiera rossa fino all’ingresso della corsia box, in cui è andato leggermente più forte degli altri piloti avendo però sempre sotto controllo la sua monoposto e non guidando in maniera pericolosa. Lewis potrà dunque affrontare la qualifica alla pari con tutti i suoi rivali.