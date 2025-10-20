F1: la Ferrari chiama Antonio Fuoco per il GP del Messico. Il pilota correrà nella FP1

Un italiano torna a bordo della Ferrari in Formula 1. E non è un italiano qualsiasi. In occasione della prima sessione di prove libere valida per il GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025, sarà della partita Antonio Fuoco, noto per il pregevole lavoro svolto nel gruppo endurance della rossa. La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre, attraverso i canali ufficiali della Scuderia di Maranello.

Secondo a quanto emerso il nativo di Cariati sostituirà con molta probabilità Lewis Hamilton, anche se ancora non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte della Rossa. La presenza del pilota rappresenta un passo importante: da tempo infatti Fuoco contribuisce allo sviluppo della monoposto, senza avere però troppe chance di verificare il lavoro in pista.

Quella di Ferrari è una scelta pianificata per seguire il regolamento che, da norma, prevede la presenza di un giovane pilota o di un collaudatore in due turni di prove libere nel corso della stagione. La decisione di optare per il circuito dell’Herman Rodriguez è invece dovuta alle caratteristiche particolari del tracciato, contraddistinto dall’altitudine e alle basse temperature dell’aria, particolarmente adatte per la raccolta dati.

Antonio Fuoco è entrato nel cuore degli appassionati grazie alle straordinarie prestazioni svolte alla 24 ore di Le Mans, quando trionfò nel 2024 insieme a Miguel Molina e Nicklas Nielsen a bordo della Ferrari#50 499P.