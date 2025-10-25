F1, Kimi Antonelli sorride: “Buona giornata, ma bisogna migliorare. Domani sarà tirata”

È appena andato in archivio uno dei venerdì più esaltanti per Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota in forza alla Mercedes infatti dopo il secondo posto nel primo turno ha centrato la terza piazza nella seconda sessione di prove libere valida per il GP del Messico, ventesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’Autodromo Fratelli Rodriguez.

Giornata da incorniciare per l’italiano che, nella FP2, ha racimolato un gap di +0.174 rispetto a Max Verstappen, il quale ha segnato il miglior tempo girando in 1:17.392 precedendo la Ferrari di Charles Leclerc. Visibilmente soddisfatto, il bolognese ha commentato la sua performance ai microfoni di Sky Sport Italia:

“È stata una buona giornata – ha detto Antonelli – mi sono sentito bene in macchina fin da subito, anche se il secondo turno è andato leggermente peggio rispetto al primo perché ho avuto un problemino ad inizio sessione, questo ha un po’ compromesso il programma. In FP2 abbiamo cambiato un po’ la macchina e ho faticato di più, soprattutto nel tagliare i cordoli. C’è tanto lavoro da fare, ma siamo partiti con il piede giusto“.

Antonelli ha quindi chiosato: “Abbiamo cercato di rispettare il programma, in FP1 abbiamo deciso di fare un solo giro con le soft per focalizzarci sul long run, abbiamo raccolto tanti dati ma la testa è già a domani. Sfida maggiore? Sarà importante seguire la progressione e l’evoluzione della pista. Il grip era basso questa mattina, in FP2 non è migliorato. Bisogna trovare il compromesso giusto e migliorare un po’ ovunque. Domani sarà tirata“.