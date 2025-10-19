F1, il Gran Premio degli Stati Uniti d’America rimarrà in calendario fino al 2034. Ufficiale il rinnovo

A poche ore dalla gara in Texas è arrivata la notizia ufficiale del rinnovo del Gran Premio degli Stati Uniti d’America fino al 2034. La Formula 1 ha così reso pubblica la decisione di rinnovare il GP corso ad Austin per quasi un decennio. Un vero e proprio maxi accordo quello siglato con la gara americana, che testimonia il grande aumento di interesse degli statunitensi nei confronti della F1.

Il Gran Premio è entrato nel calendario internazionale nel 2012, e da quel momento è senza dubbio uno degli eventi più seguiti di tutta la stagione. Nelle ultime edizioni si sono abbondantemente superate le 400.000 unità sugli spalti, riportando, anche e soprattutto a livello di contributi, una crescita che incide anche sull’economia di una super potenza come gli USA.

A poche ore dalla tredicesima edizione del Gran Premio, il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha voluto condividere le decisioni di questa scelta. Come riportato da Sky Sport, l’italiano ha così commentato il rinnovo del COTA (Circuit of the Americas): “Ogni anno, l’evento al Circuit of the Americas si distingue come un vero e proprio momento clou per tifosi, piloti e team, attirando centinaia di migliaia di appassionati sostenitori che vengono ad assistere all’emozionante azione in pista e a immergersi nella vibrante energia del circuito e della città. Mentre la Formula 1 continua a crescere e prosperare negli Stati Uniti, siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Bobby Epstein e il suo eccezionale team ad Austin, così come con il Governatore Abbott, la cui leadership è stata determinante nel sostenere lo sviluppo di questo sport in Texas e oltre. Entrambi hanno dimostrato un impegno incrollabile per la F1 e la loro visione e il loro investimento condivisi hanno svolto un ruolo fondamentale nel gettare le solide basi di cui ora godiamo negli Stati Uniti”.