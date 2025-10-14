F1, i precedenti della Ferrari ad Austin. L’edizione 2024 è stata la migliore di sempre!

La Ferrari ha ottenuto 14 vittorie nei GP corsi negli Stati Uniti d’America. Di esse, 9 sono state centrate nel GP degli USA propriamente detto (1975, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018, 2024); 2 nel GP degli Usa East (1978, 1979) e 3 nel GP degli Usa West (1976, 1978, 1979). Che confusione! Meglio ragionare per autodromo e guardare solo ad Austin.

Orbene, la pista texana non è particolarmente amica delle Rosse. Delle 12 edizioni andate sinora in scena al Circuit of the Americas, la Scuderia di Maranello ne ha vinte 2. Nel 2018, quando Kimi Räikkönen realizzò il proprio proverbiale “Canto del Cigno”, dando una lezione a Lewis Hamilton sull’argomento “gestione degli pneumatici”. Nel 2024, quando Charles Leclerc dominò la scena davanti all’allora compagno di squadra Carlos Sainz.

Insomma, un freddo rapporto, che però si è riscaldato proprio lo scorso anno. È il segnale di un cambiamento nel feeling tra il Cavallino Rampante e il Cota? Oppure le due entità torneranno a guardarsi in cagnesco dopo il flirt di dodici mesi orsono? La risposta l’avremo nel weekend.

FERRARI – I PRECEDENTI

AD AUSTIN (12 EDIZIONI)

2 VITTORIE

1 Kimi Räikkönen (2018)

1 Charles Leclerc (2024)

2 POLE POSITION

1 Carlos Sainz Jr. (2022)

1 Charles Leclerc (2023)

3 GIRI VELOCI

2 Sebastian Vettel (2016, 2017)

1 Charles Leclerc (2019)

9 PODI

2012 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2018 Kimi Räikkönen (1°)

2022 Charles Leclerc (3°)

2023 Carlos Sainz Jr. (3°)

2024 Charles Leclerc (1°), Carlos Sainz Jr. (2°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI AD AUSTIN

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 4° {Gpv}

2021 (FERRARI) – 4°

2022 (FERRARI) – 3°

2023 (FERRARI) – Squalificato {Pole}

2024 (FERRARI) – 1°

LEWIS HAMILTON

2012 (MCLAREN) – 1°

2013 (MERCEDES) – 4°

2014 (MERCEDES) – 1°

2015 (MERCEDES) – 1°

2016 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2018 (MERCEDES) – 3° {Gpv}

2019 (MERCEDES) – 2°

2021 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2022 (MERCEDES) – 2°

2023 (MERCEDES) – Squalificato

2024 (MERCEDES) – Ritirato