F1, GP USA 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Si sta per avvicinare il Gran Premio degli Stati Uniti 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo il GP di Singapore, conquistato da George Russell, il calendario si avvia verso la fine della stagione con la tappa americana, che si svolgerà sul circuito di Austin. Si tratta di uno dei weekend più importanti in ottica Mondiale, visto che ci sarà anche la penultima Sprint-Race del campionato.

La situazione nella classifica piloti vede ancora in testa Oscar Piastri, quarto al termine del GP di Singapore. L’australiano deve difendersi dalla rimonta del compagno di squadra Lando Norris, distante ora 22 punti. Tappa cruciale non solo per le McLaren ma anche per Max Verstappen, che non vuole smettere di credere al sogno Mondiale. L’olandese si trova però a 63 lunghezze dalla vetta ed è costretto a dare il massimo fino alla fine, sperando in qualche passo falso delle monoposto “papaya”.

Tanti quindi i punti in palio, con la Sprint-Race che potrebbe scompigliare le carte per la gara lunga in programma come sempre domenica. Il weekend statunitense inizierà con le FP1 in programma venerdì 17 alle ore 19.30, seguite alle ore 23.30 dalla Sprint Qualifying che determinerà la griglia della gara corta. Sabato invece verrà disputata alle ore 19 la Sprint Race ed alle ore 23 le qualifiche per la gara lunga, in programma domenica alle ore 21.

Come seguire l’evento in tv e streaming? Gli abbonati Sky potranno seguire il GP degli USA sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). TV8 offrirà la diretta live della gara Sprint e delle qualifiche mentre le Sprint Qualifying e la gara saranno trasmesse in differita. Per lo streaming saranno SkyGo, NOW Tv e TV8.it le piattaforme di riferimento. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le sessioni del GP USA 2025.

PROGRAMMA GP USA 2025

Venerdì 17 ottobre

GP USA, ore 19.30 Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207)

GP USA, ore 23.30 Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) ed in differita sabato alle 17 su TV8

Sabato 18 ottobre

GP USA, ore 19.00 Sprint Race – Diretta tv su SKy Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e TV8

GP USA, ore 23.00 Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e TV8

Domenica 19 ottobre

GP USA, ore 21.00 Gara – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) ed in differita alle 22.30 su TV8