F1, GP Singapore 2025. Snodo cruciale, se Verstappen recupera anche a Marina Bay riapre il Mondiale

La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio di Singapore, un appuntamento potenzialmente cruciale nella rincorsa a un Mondiale piloti inaspettatamente rimesso in discussione dall’esito degli ultimi due GP. Max Verstappen ha vinto sia a Monza che a Baku, raccogliendo 50 punti. In questo modo, ne ha recuperati rispettivamente 35 e 26 a Oscar Piastri e Lando Norris.

L’australiano resta al comando della classifica generale con 25 lunghezze di margine sul compagno di squadra e 69 sull’olandese. Il distacco è ancora importante, però quanto accaduto tra l’Italia e l’Azerbaigian è stato sufficiente per rigenerare l’ipotesi che la corsa al titolo non sia più ristretta al duo McLaren, ma comprenda anche “il profeta” della Red Bull.

Dopotutto, la RB21 è apparsa più competitiva di quanto non lo sia mai stata, mentre la MCL39 non si è rivelata più così imbattibile. Bisogna però sottolineare come il tracciato lombardo e quello del Mar Caspio fossero accomunati dalla dinamica di essere a basso carico aerodinamico. Viceversa, Singapore richiederà un assetto totalmente differente.

Ecco perché Marina Bay può essere cruciale. Se anche nell’imminente weekend, Verstappen dovesse sovrastare Piastri e Norris – o quantomeno giocarsela ad armi pari – allora terrebbe viva la possibilità di compiere un miracolo sportivo, mettendo sotto pressione i due piloti papaya. Al contrario, se McLaren dovesse tornare dominante, a Woking potranno ricominciare a dormire sonni tranquilli.

I diretti interessati “giocano tutti alla prudenza” per dirla alla francese, ma lo stesso Super Max ha fatto capire di non darsi per vinto. Sotto sotto, ci spera ancora nel quinto titolo consecutivo. Giusto così, è il migliore in assoluto e la matematica ancora non lo condanna. Inoltre, è indispensabile per lui far valere la sua forte personalità, in maniera tale da mettere sul piatto un potenziale timore reverenziale da parte dei wannabe champions verso chi, pluricampione, lo è già.

Infine, due parole sulla Ferrari, ma solo perché ci si deve rapportare al pubblico italiano, talvolta più attento alle vicende della Rossa che a quelle davvero pregnanti. La Scuderia di Maranello sta ai margini delle tematiche d’interesse. In tempi recenti, Singapore e i tracciati urbani ad alto carico hanno regalato soddisfazioni. Sarà così anche nel 2025? Per come stanno andando le cose, già salire sul podio sarebbe un risultato da festeggiare.