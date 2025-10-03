F1, GP Singapore 2025: risultati e classifica FP1. Leclerc e Hamilton pimpanti, Alonso in testa

Fernando Alonso ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino di Marina Bay. Lo spagnolo ha chiuso il giro più veloce con il tempo di 1:31.116 al volante della Aston Martin, precedendo di 150 millesimi un convincente Charles Leclerc.

Buon avvio di fine settimana per la Ferrari, considerando anche la quarta piazza di Lewis Hamilton (a 0.364), preceduto dalla Red Bull di Max Verstappen (terzo a 0.276). Il Campione del Mondo sta cercando di rimontare sulle McLaren in ottica campionato, per il momento e vetture color papaya sono attardate.

Oscar Piastri è infatti quinto a 0.365, mentre Lando Norris è sesto a 0.582. Alle loro spalle si è piazzata la Racing Bulls di Isack Hadjar, poi Carlos Sainz (Williams), Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull ed Esteban Ocon con la Haas. Di seguito i risultati e la classifica della FP1 del GP di Singapore.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP SINGAPORE F1 2025

1 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:31.116 22

2 16 Charles Leclerc Ferrari +0.150s 24

3 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.276s 23

4 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.364s 22

5 81 Oscar Piastri McLaren +0.365s 24

6 4 Lando Norris McLaren +0.582s 21

7 6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.639s 27

8 55 Carlos Sainz Williams +0.696s 26

9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.744s 24

10 31 Esteban Ocon Haas +1.012s 23

11 63 George Russell Mercedes +1.023s 21

12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.199s 28

13 10 Pierre Gasly Alpine +1.262s 25

14 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.283s 23

15 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.345s 26

16 87 Oliver Bearman Haas +1.422s 24

17 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.495s 26

18 18 Lance Stroll Aston Martin +1.918s 18

19 43 Franco Colapinto Alpine +2.208s 25

20 23 Alexander Albon Williams 2