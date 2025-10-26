F1, GP Messico. Norris va all-in sul tavolo da gioco del Mondiale. Ferrari mira a vivere la miglior gara dell’anno

L’odierno Gran Premio del Messico di Formula 1 rappresenta una gara potenzialmente cruciale per le sorti del Mondiale. Perché il favorito numero uno per il successo è Lando Norris, convincente già venerdì e autore di una pole position sontuosa. Il britannico oggi si gioca molto su due fronti, soprattutto su quello interno.

Difatti Oscar Piastri appare in piena crisi. L’australiano, leader del campionato, è solo ottavo in griglia e rischia seriamente di ripartire da Città del Messico senza più essere il battistrada della classifica generale. Nel mezzo c’è Max Verstappen, incappato in una qualifica difficile (quinto) dopo aver spaventato il duo papaya venerdì.

Si può affermare che, seppur in termini e condizioni differenti, sia l’australiano che l’olandese abbiano deluso, restando lontani dalle attese della vigilia. Sorride così la Ferrari, tornata “prima delle altre”, dinamica che nel caso di specie significa aver conseguito il secondo e il terzo posto in griglia di partenza.

I piloti della Scuderia di Maranello possono recitare una parte da protagonisti nella sfida iridata, nel senso che almeno oggi potranno essere alleati dell’uno o dell’altro partito. Se Charles Leclerc (o Lewis Hamilton) dovessero infastidire Norris, allora aiuterebbero Verstappen e Piastri. Viceversa, se si accoderanno all’inglese, rappresenteranno due ostacoli da superare per chi insegue ed eventualmente potranno togliere punti preziosi a fine GP.

Insomma, si prospetta una gara interessantissima. Norris in qualifica è andato all-in sul tavolo verde del Mondiale. Bluff o punto fortissimo in mano? L’esito si scoprirà quando sventolerà la bandiera a scacchi, mentre la Ferrari punta a vivere una delle domeniche più belle della stagione.