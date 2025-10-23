F1, GP Messico 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Città del Messico sarà il ventesimo dell’edizione 2025 del Mondiale di F1, ancora però ben lungi dal concludersi. L’evento della capitale messicana si terrà nel weekend del 24-26 ottobre e come di consueto sarà circondato da un clima festivo. Difatti, la corsa si disputa in prossimità di El Dia de los Muertos, ricorrenza molto sentita nel Paese centroamericano.

Questo GP ha una particolarità unica, poiché si disputa a 2.200 metri di quota. Una situazione ambientale che rappresenta una problematica da gestire sia relativamente alle power unit, sia all’aerodinamica. L’aria rarefatta può giocare brutti scherzi all’equilibrio delle vetture, oppure “depotenziare” i motori in maniera diversa, talvolta rimescolando i valori.

Nel 2024 si impose Carlos Sainz (Ferrari) davanti a Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). Fu dunque un autentico trionfo per il Cavallino Rampante, che raramente ha primeggiato in Messico. Lewis Hamilton, all’epoca in Mercedes, si attestò al quarto posto. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP di Città del Messico in TV.

GP MESSICO F1 – GUIDA TV8

Domenica 26 ottobre

Ore 00:30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro *

Ore 19:45 F1, Qualifiche – Replica tv in chiaro

Ore 22:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro

* N.B. : Le qualifiche saranno proposte dopo la mezzanotte di sabato 25, dunque cascheranno nella nottata fra sabato e domenica.

PALINSESTO GP MESSICO F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Città del Messico.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara messicano. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento centroamericano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Città del Messico, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP MESSICO F1 2025

VENERDI’ 24 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 20:30 F1, Prove Libere 1

Ore 24:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19:30 F1, Prove Libere 3

Ore 23:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 26 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 21:00 F1, Gara