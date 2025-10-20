F1, GP Messico 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2025 che entra sempre più nel vivo della corsa al titolo. Dopo la trasferta texana di Austin, si rimarrà dall’altra parte dell’Oceano in vista dell’importante fine settimana del Gran Premio del Messico, ventesimo e quintultimo appuntamento del campionato.

Si gareggerà, come sempre, sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodríguez di Città del Messico con il suo lay-out così particolare, ovvero con un lunghissimo rettilineo di ben 1.192 metri e una fase finale dominata dalle curve lente dello Stadio del baseball. Ci attende un ennesimo weekend di estrema importanza per quanto riguarda la corsa al titolo con Oscar Piastri e Lando Norris che proseguono nella loro battaglia, con Max Verstappen che prova a rimanere sullo sfondo.

Qual è l’albo d’oro delle ultime annate? Dopo l’edizione 2020 cancellata per colpa del Covid-19, nel 2021 ha vinto Max Verstappen che ha poi centrato i successi anche nel 2022 e 2023, mentre un anno fa il successo è andato a Carlos Sainz al tempo ancora in Ferrari.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Messico sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) in chiaro si potranno vedere qualifiche e gara in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it sarà disponibile la programma di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP MESSICO 2025 F1 (orari italiani)

Venerdì 24 ottobre

Ore 20.30-21.30 Prove libere 1

Sabato 25 ottobre

Ore 00.00-01.00 Prove libere 2

Ore 19.30-20.30 Prove libere 3

Ore 23.00-00.00 Qualifiche

Domenica 26 ottobre

Ore 21.00 Gran Premio del Messico