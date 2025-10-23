F1, GP Messico 2025. Il Mondiale più bello degli ultimi 15 anni si issa in quota. L’altura cambierà i valori?

Il Mondiale di F1 più intrigante degli ultimi tre lustri vivrà il quint’ultimo atto a Città del Messico, contesto particolare per il fatto di essere in altura. Ciudad de Mexico è difatti a oltre 2.000 metri e l’aria rarefatta gioca, talvolta, brutti scherzi alle power unit e/o agli equilibri aerodinamici delle varie vetture.

Ci sarà meno ossigeno a disposizione e, pertanto, sarà fondamentale restare lucidi. Non ne ha particolare bisogno Max Verstappen, concentratissimo e determinatissimo nel compiere quella che solo due mesi fa appariva una rimonta impossibile. L’olandese coltiva l’ambizione (non è più un sogno) di laurearsi Campione per la quinta volta consecutiva, recuperando uno svantaggio enorme nei confronti dei piloti McLaren.

Viceversa, chi rischia di boccheggiare ancor più di quanto non stia già facendo, è Oscar Piastri. L’australiano, apparentemente tranquillo e in posizione di forza in classifica generale, ora è sotto pressione. Un po’ di sfortuna, qualche errore e il calo di competitività della MCL39 in rapporto alla RB21 hanno ridotto notevolmente il suo vantaggio nella graduatoria iridata, dove ora non ha più un margine apprezzabile.

I 14 punti su Lando Norris e i 40 su Verstappen non forniscono alcuna garanzia. Anzi, appaiono una differenza edibile da qui ad Abu Dhabi. Forse più dal Cannibale olandese che dal compagno di squadra britannico, il quale in questo momento è tuttavia ancora un pretendente credibile al titolo. Cionondimeno, la situazione è fluida e lunedì mattina potremmo trovarci di fronte a un nuovo cambiamento di scenario.

In tutto ciò, la Ferrari sta in disparte. Il GP di Austin è andato complessivamente bene, sempre che di “bene” si possa parlare per un terzo posto. Però questo passa il convento, “piuttosto di niente è meglio piuttosto” come si suole dire. Le Rosse proveranno a replicare quanto compiuto in Texas, ossia raccogliere quanto lasciato sul piatto dai tre grandi protagonisti del 2025.