F1, Frederic Vasseur verso Austin: “Weekend impegnativo con la Sprint, vogliamo cambiare rotta”

La Ferrari vuole rialzare la testa dopo un periodo estremamente negativo e spera di interrompere già questo weekend al COTA di Austin la sequenza di cinque gare consecutive fuori dal podio. Gli scarsi risultati degli ultimi due mesi hanno retrocesso la Scuderia di Maranello dal secondo al terzo posto nel Mondiale costruttori con un distacco di 27 punti dalla Mercedes e solamente a +8 sulla quarta piazza della Red Bull.

Il 2025 della Rossa è già totalmente fallimentare, ma la speranza dei tifosi del Cavallino sarebbe perlomeno quella di tornare a battagliare nelle posizioni di vertice sia con Charles Leclerc che con Lewis Hamilton nelle ultime sei tappe della stagione in attesa della rivoluzione regolamentare dell’anno prossimo. Vedremo se il team emiliano sarà in grado di inserirsi nella lotta per il podio domenica al Gran Premio degli Stati Uniti d’America, in Texas.

“Dopo due circuiti cittadini, con il COTA torniamo su una pista permanente che offre un mix di curve molto interessante. È un tracciato che richiede precisione da parte di tutti: la richiede al team per il set-up e ai piloti per il feeling con la vettura“, dichiara Frederic Vasseur al sito ufficiale della squadra in vista della trasferta oltreoceano ad Austin.

“Il weekend sarà ancora più impegnativo a causa del formato Sprint, che ci concede una sola sessione di prove libere prima di entrare subito nelle sessioni competitive. Sappiamo di non aver sfruttato al massimo il potenziale del nostro pacchetto nelle ultime gare, ma la squadra è unita e pienamente determinata a cambiare rotta“, le parole del team principal Ferrari.