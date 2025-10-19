F1, Frederic Vasseur: “Siamo cresciuti rispetto a ieri. Abbiamo estratto il massimo da gomme e vettura”

Frederic Vasseur preferisce mantenere i piedi ben saldi al terreno al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas la scuderia Ferrari ha messo a segno un risultato positivo e sorprendente con Charles Leclerc che ha sfiorato la prima fila e Lewis Hamilton che ha chiuso ad un soffio dalla seconda.

Davanti a tutti domani in gara (ore 21.00 italiane) scatterà Max Verstappen che ha firmato la pole position fermando i cronometri sull’1:32.510 rifilando ben 291 millesimi a Lando Norris (McLaren) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 297. Quarta posizione per George Russell (Mercedes) a 316 millesimi, quinta per Lewis Hamilton (Ferrari) a 405 mentre è solamente sesto Oscar Piastri (McLaren) a 574.

Al termine del sabato texano il team principal della Ferrari ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Siamo migliorati tanto rispetto a ieri, non c’è dubbio. Cos’abbiamo modificato? Penso che più che cambiamenti specifici, siamo stati in grado di estrarre il massimo del potenziale della vettura. Siamo stati in grado di mettere le gomme nella giusta finestra di utilizzo e si è visto. Abbiamo raccolto i frutti del lavoro svolto”.

Frederic Vasseur prosegue nel suo racconto: “Lewis Hamilton si è lamentato del sottosterzo nella Sprint Race, ma penso che fosse dovuto al fatto che è rimasto a lungo dietro Carlos Sainz. Come ben sappiamo in quelle condizioni il bilanciamento cambia totalmente ed è quasi impossibile superare. Cosa ci aspettiamo dalla gara di domani? Vedremo come andranno le cose”.