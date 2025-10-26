Frederic Vasseur: “Penalità di Hamilton eccessiva, in partenza ognuno fa il proprio gioco”

Un altro podio per la Ferrari. Nel ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, il monegasco Charles Leclerc è giunto secondo alle spalle del britannico Lando Norris (McLaren) e davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull), beneficiando anche della Virtual Safety Car nel penultimo giro, quando Charles era tallonato da Max.

Un piazzamento che segue il terzo posto di Austin, che può regalare qualche sorriso in una stagione avara di soddisfazione per la scuderia di Maranello. Meno fortunato il risultato finale di Lewis Hamilton: il britannico ha concluso ottavo, venendo penalizzato di 10″ per non aver rispettato le norme, una volta finito fuori dalla pista nel duello con Verstappen.

“Non possiamo discutere la penalità nella misura in cui Lewis non ha seguito la striscia d’asfalto predisposta, una volta finito fuori dal tracciato. Certo, 10″ di sanzione sono un’enormità, visto che ha perso poi cinque/sei posizioni“, ha raccontato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, ai microfoni di SKy Sport.

L’ingegnere francese si è potuto consolare con Leclerc, ammettendo però: “La partenza di Charles non è stata delle migliori e all’ingresso di curva-1 si è creato un grande caos. Alla fine, ognuno fa il proprio gioco, non potevamo pensare di pianificare una strategia troppo precisa, visto che bisogna anche considerare cosa possono fare le altre vetture“.

Una gara nella quale ha sorpreso tutti Ollie Bearman, con la Haas. Il giovane pilota britannico ha terminato quarto, togliendosi lo sfizio di precedere la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, le due Mercedes di Kimi Antonelli e di George Russell, oltre che Hamilton. “Molto impressionato da come ha guidato in tutto il week end. In passato aveva sempre commesso qualche errorino che andava a vanificare la sua prestazione, mentre qui è stato perfetto dall’inizio alla fine“, ha sottolineato Vasseur, ricordando anche il legame di Ollie con la Ferrari, vista la sua formazione nell’Academy.