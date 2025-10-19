F1, Frederic Vasseur fa mea culpa: “Abbiamo interrotto troppo presto lo sviluppo della macchina, l’obiettivo è vincere almeno una gara”

Tra poche ore scatterà il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo capitolo del Mondiale F1. La pole position è stata ieri ottenuto da un fantastico Max Verstappen che, dopo la vittoria nella Sprint Race, ora ha una nuova occasione per accorciare sulla vetta della classifica piloti, guidata sempre dalla McLaren di Oscar Piastri.

Di fianco all’olandese partirà il britannico Lando Norris mentre aprirà la seconda fila Charles Leclerc. Passi in avanti dopo per la Ferrari dopo un venerdì amaro. Lewis Hamilton scatterà infatti in quinta posizione a testimonianza di un minimo miglioramento. Il Team Principal Frederic Vasseur, come riportato da Formula Passion, ha analizzato le qualifiche e la stagione fallimentare della Ferrari.

Vasseur ha dichiarato: “Soddisfatto? Sì e no. Siamo migliorati rispetto alle ultime gare e questo fa piacere, ma ho anche la sensazione che avremmo potuto fare meglio e ci siamo andati vicini. Ora la gara è lunga. Lo scorso anno siamo partiti dal terzo e quinto posto e abbiamo fatto una doppietta. Tutto è possibile, ma c’è comunque un po’ di amaro in bocca. Abbiamo solitamente un ritmo leggermente migliore in gara rispetto alla qualifica e questo ci aiuterà. Ma d’altra parte non è scontato, perché quando si segue qualcuno sorpassare è molto difficile. Con la strategia avremo l’occasione di giocarci qualcosa al momento della sosta ai box, ma sarà difficile”.

“L’obiettivo da qui alla fine è vincere una gara, ma soprattutto arrivare secondi in campionato, anche se la Mercedes ha un po’ di vantaggio. La situazione è un po’ frustrante perché abbiamo interrotto molto presto lo sviluppo dell’attuale vettura e forse ho un po’ sottovalutato l’aspetto psicologico di fare 17 gare senza sviluppo. È un po’ pesante per il team e il risultato di oggi è positivo perché ci dà una piccola spinta”, ha poi affermato il francese.