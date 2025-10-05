F1, Frederic Vasseur: “C’è stato un problema di esecuzione a Singapore”

Solita domenica di difficoltà e di spiegazione in Ferrari. Il GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1 2025, non ha dato soddisfazioni alla scuderia di Maranello che ha dovuto fare i conti con una macchina che continua a essere mediocre in tutto e per tutto. Il sesto e settimo posto firmato dal monegasco Charles Leclerc e dal britannico Lewis Hamilton hanno confermato questa constatazione.

E così ci si trova a dare delle chiavi di lettura su quanto accaduto sul tracciato e cosa non abbia funzionato. Una gara in cui a prevalere è stato il britannico della Mercedes George Russell, a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren dell’altro britannico Lando Norris.

Ai microfoni di Sky Sport F1, il Team Principal Frederic Vasseur ha così commentato: “Siamo arrivati qui con un buon passo nelle FP1 ma abbiamo perso parecchio nell’esecuzione, ancora una volta non abbiamo estratto dalla nostra macchina il suo potenziale. Abbiamo fatto il miglior tempo nel Q1 delle qualifiche ma poi abbiamo fatto lo stesso tempo nel Q3, senza riuscire a seguire l’evoluzione della pista“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

“In gara poi partendo in mezzo al gruppo abbiamo faticato a livello di raffreddamento dal terzo giro fino all’ultimo. Con Hamilton abbiamo provato a spingere un po’ e il ritmo era buono ma potevamo reggerlo troppo poco“, ha concluso Vasseur.