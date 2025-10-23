F1, Frederic Vasseur: “Ad Austin abbiamo completato un week end solido, dobbiamo ripeterci in Messico”

La Ferrari si ripropone nel ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 a Città del Messico. Dopo il podio conquistato dal monegasco Charles Leclerc ad Austin, in Texas, la scuderia di Maranello si vuol riproporre per essere della partita nella top-3 sul circuito messicano.

Saranno condizioni ambientali piuttosto particolari, dal momento che si dovrà spingere in altura, e bisognerà tenerne conto della messa a punto delle vetture e dei motori. A questo proposito, il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur, vuol replicare quanto di buono visto negli USA e trovare la quadra anche con maggior celerità.

“Ad Austin, grazie al grande lavoro di squadra e al supporto delle persone in azienda a Maranello, siamo riusciti a portare a termine uno dei week end più solidi della stagione. È importante mantenere questo alto livello di concentrazione e determinazione per la parte finale dell’anno“, ha osservato Vasseur.

“Il Messico presenta sfide molto diverse, principalmente a causa dell’altitudine, che influisce su raffreddamento, prestazioni della power unit, aerodinamica e comportamento delle gomme. La chiave sarà trovare il giusto equilibrio tra tutti questi fattori. L’atmosfera in Messico è sempre incredibile, grazie all’energia e all’entusiasmo dei tifosi, che si fanno sentire per tutto il week end“, ha aggiunto (fonte: sito ufficiale della Ferrari).