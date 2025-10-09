F1, David Coulthard: “Piastri si è lamentato per le regole in McLaren”

Nel GP di Singapore di F1, ultima prova andata in scena del Mondiale 2025, ha colpito l’attenzione quanto accaduto poco dopo il via tra i due alfieri della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi in lizza per il titolo mondiale. Lando, attaccando Verstappen e in difesa della sua posizione, ha colpito la vettura del compagno di squadra.

Un episodio che ha portato il sempre gelido Piastri a sciogliersi decisamente via radio, lamentandosi della condotta del suo team-mate. “Non proprio un comportamento da compagno di squadra…“, le parole di Oscar, stizzito anche dalla decisione dei commissari di non prendere provvedimenti nei confronti di Norris: “Non è giusto“.

Visti i risultati al termine della gara di Marina Bay, il britannico ha accorciato le distanze nei confronti dell’aussie (-22) e la sfida si fa ancor più interessante perché il terzo incomodo, ovvero Max Verstappen (-63), che potrebbe far saltare il banco. A questo proposito, l’ex pilota David Coulthard, ai microfoni di Channel 4, ha offerto uno spunto interessante.

A detta dell’ex racing driver scozzese, la situazione che si creata è conseguenza delle regole vigenti in McLaren: “Quando il team si intromette in maniera così insistente sugli equilibri in pista tra i piloti, questo è quello che succede. La gestione della squadra non deve essere al punto da telecomandare l’azione di chi è in pista, perché in circostanze delicate come quelle di Marina Bay si possono originare dei problemi“, il suo parere.