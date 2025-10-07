F1, clima teso a Maranello tra Vasseur e gli ingegneri. Leclerc valuta la situazione

La grande crisi della Ferrari non accenna a placarsi e, dopo i deludenti risultati del Gran Premio di Singapore 2025, le polemiche travolgono ora la scuderia, all’interno della quale si sono registrate non poche tensioni. Le parole dei piloti nel corso del weekend di Marina Bay avevano già sottolineato i malumori ma sembra ora che le discussioni abbiano travolto anche gli uomini a Maranello.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo le qualifiche di sabato, ci sarebbe stato un dialogo accesso tra il Team Principal Frederic Vasseur ed il capo dell’ingegneria di pista Matteo Togninalli. L’oggetto della discussione è sconosciuto, ma sembra che alcuni tecnici siano scontenti delle parole critiche di Charles Leclerc verso la sua monoposto.

Il clima in Ferrari sembra essere abbastanza teso e spaventa anche il fatto che a questo gruppo sia affidata la realizzazione della monoposto per le prossime stagioni. Per quanto riguardo il monegasco, come riportato da RMC Motori, sembra ci sia la volontà di cambiare aria e non sono escluse diverse trattative per il 2027. Il talento di Leclerc non può essere esclusivamente ad uso della Ferrari per tutta la durata della sua carriera ed il suo entourage è pronto a valutare diverse soluzioni, come l’eventuale approdo in Aston Martin, con la quale sarebbero già in corso alcuni colloqui.