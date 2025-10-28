F1, chiude le indagini sul budget cap con un “nulla di fatto”. Piccolo vizio procedurale per Aston Martin

Tanto rumore per nulla, o quasi. La FIA, infatti, ha comunicato di avere concluso la relazione sul budget cap della stagione 2024 e, dopo le tantissime voci che si erano rincorse nei giorni scorsi, i fatti hanno dimostrato una realtà ben differente. Nel corso del fine settimana del Gran Premio del Messico si parlava di addirittura due team oltre i limiti imposti. Uno di poco, uno di molto.

Il comunicato emesso, invece, ha ampiamente smentito tutto quanto. Alla fine di un lavoro durato ben 7 mesi (uno in più del solito) la FIA ha informato che 9 team di sono stati trovati perfettamente conformi per il campionato scorso, mentre l’Aston Martin è incappata in un vizio di procedura. Il team inglese era già stato additato nella casistica del “piccolo problema” e così è stato.

Aston Martin ha, nello specifico, commesso una violazione procedurale, ovvero non ha superato il livello del Cost Cap rispettando i limiti previsti dal regolamento, come ha confermato Motorsport.com. Per questo motivo si è giunti ad un accordo definito già nella giornata del 29 settembre. Una soluzione amichevole dato che il team di Silverstone ha pienamente collaborato con gli organi inquirenti.

Per la scuderia di Fernando Alonso e Lance Stroll, quindi, nemmeno una sanzione economica per l’accaduto. In poche parole le squadre nella stagione 2024 sono state quanto mai ligie al budget cap e hanno nuovamente confermato l’attenzione a questo regolamento che, nelle intenzioni, va ad equiparare gli investimenti di tutti e 10 i team coinvolti.