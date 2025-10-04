F1, Charles Leclerc: “Weekend difficilissimo, ce l’ho messa tutta ma la macchina è quasi inguidabile”

Charles Leclerc non nasconde la sua delusione dopo aver ottenuto un deludente settimo posto nelle qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha dovuto fare i conti con una macchina estremamente nervosa e difficile da gestire, inserendosi subito alle spalle del suo compagno di squadra Lewis Hamilton e pagando addirittura 6 decimi dalla pole di George Russell.

“È stato un weekend difficilissimo (nel team radio dopo il suo ultimo giro in Q3 lo aveva descritto in maniera più colorita, ndr). In FP1 è andata bene, eravamo anche abbastanza veloci perché non eravamo al limite, anzi avevamo un po’ di margine. Dopo abbiamo dovuto fare per forza delle modifiche alla macchina e dopo dalla FP2 in poi abbiamo faticato tanto“, il commento del ferrarista ai microfoni di Sky Sport.

“C’è sempre una spiegazione, ma alla fine le spiegazioni non sono buone abbastanza. Quando un team come la Mercedes che sulla carta dovrebbe faticare col caldo in una pista come questa la mette in pole position, non è che abbiamo da trovare scuse, dobbiamo fare meglio. Non so più cosa dire, mi spiace tanto, ce l’ho messa tutta, ma la macchina era veramente difficile da guidare“, dichiara il nativo del Principato.