F1, Charles Leclerc: “Preoccupato di non vedere nessuno con le soft all’inizio, sono contento”

Charles Lecerc riporta la Ferrari sul podio. Il pilota monegasco ha infatti conquistato la terza posizione in occasione del GP degli USA, appuntamento numero diciannove del Mondiale 2025 di Formula 1 appena concluso presso il circuito del COTA di Austin, in Texas.

Si tratta del sesto piazzamento in top 3 stagionale per il ferrarista che, nella fattispecie, è stato sorpassato a cinque giri dalla fine dalla McLaren di Lando Norris, il quale si è dovuto accontentare della seconda piazza cedendo il passo ad un mastodontico Max Verstappen, trionfatore a bordo della sua Red Bull. Quinto posto invece Oscar Piastri in vista di una lotta per il titolo che si fa sempre più avvincente.

Una volta arrivato al parco chiuso, il monegasco ha commentato quanto fatto, soffermandosi sulla scelta degli pneumatici: “Ero un po’ preoccupato quando ho visto che ero l’unico con la mescola soft in griglia all’inizio – ha detto Leclerc -, sapevo che sarebbe stata una mossa rischiosa. Abbiamo provato la soft per avere un po’ di aria pulita, il che è stato difficile con due macchine davanti”.

Leclerc ha quindi chiosato: “Quantomeno abbiamo guadagnato una posizione, questo ci ha aiutato. Sono molto contento, è stata una seconda parte di stagione molto difficile. Tornare sul podio dopo un venerdì difficile non è scontato. Con Norris mi sono divertito, è stato in generale molto divertente“.