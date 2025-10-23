F1, Charles Leclerc: “Non siamo nella posizione di essere arbitri del Mondiale”

La Ferrari si presenta al via del weekend del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, con la voglia di replicare quanto di buono c’è stato ad Austin. La conquista del podio con Charles Leclerc in Texas è stato un buon risultato, specialmente per come il fine settimana era iniziato. Tuttavia, non ci si vuol fare delle illusioni.

È questo lo spirito prudente di Leclerc, alla domanda se la Rossa possa recitare il ruolo dell’arbitro in questo campionato, nella sfida tra le McLaren e Max Verstappen (Red Bull): “Restiamo con i piedi per terra, al momento non credo si possa essere un ostacolo per loro. Non siamo in una posizione tale da poter rendere la vita difficile a chi è davanti“, ha dichiarato Charles ai microfoni di Sky Sport.

Un round speciale per la scuderia di Maranello, dal momento che Antonio Fuoco sarà al volante della SF-25 di Lewis Hamilton. L’italiano disputerà una delle quattro sessioni di prova destinate ai rookies, come previsto dal regolamento, e sostituirà Lewis e non Leclerc, perché il monegasco ha già ceduto la propria vettura a Dino Beganovic, giovane del Cavallino, in Bahrain ed in Austria.

“Per Antonio sono molto contento, siamo cresciuti insieme, abbiamo gareggiato in F2. Sarà bello condividere il box, abbiamo sempre avuto un legame molto forte. Sarà un grandissimo aiuto per il team, è uno dei piloti al simulatore e sarà un confronto molto importante“, ha aggiunto Charles.