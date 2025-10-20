F1, Carlos Sainz penalizzato per l’incidente con Kimi Antonelli ad Austin: lo spagnolo sconterà la sanzione in Messico

La gara di Austin, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, ha offerto non pochi spunti. L’affermazione dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), a precedere la McLaren del britannico Lando Norris e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ha riportato in auge in maniera ancor più significativa l’oranje nella sfida mondiale con la scuderia di Woking. Se si considera la prestazione sottotono dell’australiano Oscar Piastri, leader del campionato e solo quinto in Texas, le quotazioni di Max sono molto in crescendo.

Un GP in cui, dunque, il quattro-volte iridato ha voluto ribadire il concetto ai due Papaya, mentre a Maranello un po’ di sorrisi ci sono stati per un podio che era quasi un miraggio al termine del primo giorno del fine-settimana. Nessuna soddisfazione, invece, per Kimi Antonelli. Il pilota bolognese della Mercedes è stato vittima di un incidente.

Nel corso del sesto giro, lo spagnolo Carlos Sainz (Williams) è entrato in maniera un po’ troppo ottimista all’interno della curva che stava percorrendo Antonelli, nella zona guidata della pista texana. L’impatto tra le due vetture è stato inevitabile. Sainz è stato costretto al ritiro, mentre Kimi ha dovuto guidare in una condizione d’assetto compromessa, terminando 13°.

Per questa ragione, dopo la gara, gli Steward hanno deciso di infliggere un penalità all’iberico. Si parla di cinque posizioni in griglia di partenza, da scontare nel prossimo GP del Messico (24-26 ottobre). A ciò si aggiungono anche due punti sottratti alla patente di Sainz.