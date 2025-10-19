F1, Andrea Stella: “Piastri deve ritrovare la fiducia, ad Austin si deve spingere al massimo”

Mancano poche ore al Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. Max Verstappen ha concluso ieri un sabato perfetto, conquistando la vittoria nella Sprint Race e la pole position per la gara lunga di oggi. L’olandese spera di recuperare ancora punti sul duo McLaren in testa alla classifica piloti.

Il quattro volte campione del mondo sarà affiancato in griglia da Lando Norris mentre Charles Leclerc aprirà la seconda fila. Solo sesta l’altra monoposto “papaya” guidata dal leader del Mondiale Oscar Piastri. Weekend opaco fino a questo momento quello disputato dall’australiano, che deve reagire a questo periodo di crisi. Sulle prestazioni del nativo di Melbourne si è espresso anche il Team Principal della McLaren Andrea Stella.

L’ingegnere italiano, come riportato da autosport.com, ha dichiarato: “Oscar è stato un paio di decimi dietro a Lando in quasi tutte le sessioni, mentre in realtà siamo abituati a vedere un Oscar che cattura e si sviluppa nel corso del weekend. Quindi, se non altro, è questo che è mancato finora. Ieri è stata una Sprint un po’ caotica, con la mancata volata [a causa della collisione al primo giro] e per Oscar era necessario ritrovare un po’ di fiducia, spingendo la macchina quando c’è poco grip, i dossi, il caldo e anche il vento forte. Quindi devi entrare in sintonia con la tua auto per capire quanto puoi spingere”.

“Ad esempio, se si guida in modo troppo delicato perché non si riesce a gestire una raffica di vento o si vuole semplicemente avere un approccio prudente alla guida, non si otterrà tempo sul giro. Quindi bisogna in un certo senso spingersi al limite. E se ci si spinge al limite, bisogna avere un certo ritmo e una certa sicurezza. Quindi, se non altro, questo è l’aspetto che manca da parte di Oscar, ma quando la situazione è così serrata, da un punto di vista posizionale, un paio di decimi possono costare cinque posizioni in griglia. Quindi penso che Oscar abbia ritmo migliore, ma vediamo anche le complicazioni per quanto sia serrato il gruppo in questa fase della stagione”, ha poi concluso Stella.