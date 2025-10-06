F1, Andrea Stella: “Felice per il titolo costruttori, ma il Mondiale piloti è ancora aperto”

Il Gran Premio di Singapore ha sancito la certezza aritmetica del trionfo McLaren nel Mondiale Costruttori 2025 di Formula Uno con sei round d’anticipo, grazie ad un impressionante vantaggio di 325 punti sulla Mercedes che occupa attualmente la seconda posizione in classifica. Il team di Woking ha ottenuto dunque il secondo titolo consecutivo (il 10° assoluto) al termine di una gara in cui si è dovuto accontentare di un terzo posto con Lando Norris e di un quarto con Oscar Piastri.

“Sono davvero felice. Già l’anno scorso sembrava incredibile riuscire a ottenere questo risultato, ed invece siamo di nuovo campioni del mondo Costruttori. Considerando che il nostro percorso è abbastanza giovane, quest’anno è una sensazione ancor più incredibile, perché siamo riusciti a confermarci con una certa determinazione, visto che mancano ancora sei gare“, le parole di Andrea Stella ai microfoni di Sky Sport.

“Avremmo voluto farlo con una vittoria, ma non è stato possibile. Dobbiamo riconoscere che in questo momento ci sono dei competitor molto forti, ma questo rende spettacolare la Formula 1. Speriamo di ritornare a vincere nelle prossime gare, ma questa è comunque una bella giornata per la McLaren. Voglio ringraziare tutto il team, gli uomini e le donne che hanno fatto un lavoro incredibile e hanno permesso questo risultato“, ha aggiunto il team principal della McLaren.

Stella è stato poi interpellato sul contatto in curva 3 tra Norris e Piastri, con l’australiano che si è lamentato via radio ritenendo sleale la manovra del compagno di squadra inglese: “L’atteggiamento di Piastri non mi spaventa, anzi mi piace. Mi piacciono i piloti determinati che affermano la loro posizione in maniera chiara. Poi dobbiamo comunque mettere tutto in prospettiva, e la prospettiva è quella di un pilota dentro all’abitacolo di una macchina di F1. Lui ha visto quindi arrivare Lando da dietro e si fa una certa idea“.

“Ovviamente era poi un momento anche intenso come quello di una partenza. Tutto questo va messo in prospettiva e sono sicuro, come sempre, che ci saranno delle conversazioni piacevoli, efficaci, per capire il punto di vista di tutti, imparare quello che dobbiamo imparare e ritornare ancora più forti per il futuro di questo campionato. È ancora molto aperta la lotta per il Mondiale piloti e ovviamente Verstappen è sicuramente della partita“, il commento dell’ex ingegnere della Ferrari a proposito della corsa a tre per il titolo.