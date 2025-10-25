F1, Andrea Kimi Antonelli: “Frammentario il Q1, ma il sesto posto non è un brutto risultato”

Andrea Kimi Antonelli ha centrato la sesta casella in occasione delle qualifiche del GP del Messico, tappa numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1 attualmente in atto presso l’Autodromo Fratelli Rodriguez. Prova leggermente caotica per l’italiano che, in Q1, ha rischiato anche di essere eliminato, salvo poi difendersi negli altri due segmenti.

In Q3 il pilota Mercedes ha dovuto cedere il passo al poleman di giornata Lando Norris, seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, dall’altra Mercedes di George Russell e dalla Red Bull di Max Verstappen. In zona mista, il nativo di Bologna ha analizzato la sua prestazione:

“Ho avuto una Q1 un po’ frammentata e ho faticato a trovare il ritmo – ha detto Antonelli – Questo mi ha messo in una posizione leggermente sfavorevole per il resto delle qualifiche, con la necessità di migliorare negli ultimi giri sia in Q1 che in Q2. Sono riuscito a migliorare man mano che le qualifiche andavano avanti e la Q3 è stata la mia sessione più pulita. La sesta posizione, a pochi decimi dalla prima fila, non è stato un brutto risultato alla fine. Domani dovrebbe essere un grande combattimento”.

Antonelli ha poi aggiunto: “Ci sono molte incognite in vista della gara e tutte e tre le mescole sembrano poter essere utili. La partenza, visto il lungo rettilineo fino alla prima curva, sarà molto importante. Se riusciremo a partire bene, speriamo di poterci mettere in una posizione positiva per lottare. Questo sarà fondamentale con entrambe le Ferrari che si schiereranno davanti a noi”.