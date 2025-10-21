Ezio Gioia: “Dal trionfo di Bibione al sogno Mondiale con il Marocco” | Beach Zone

️ Nuova puntata di Beach Zone! Ospite di oggi al microfono di Simona Bastiani ed Enrico Spada è Ezio Gioia, tecnico della Beachvolley Training Torino, fresca vincitrice della finale del Campionato per Società di Bibione 2025. Gioia racconta la straordinaria crescita del movimento torinese e il lavoro dietro ai successi del suo centro, oggi tra le realtà più importanti del beach volley italiano. Ma non solo: il tecnico piemontese è anche head coach della Nazionale del Marocco, con cui sarà protagonista ai Mondiali di Adelaide, in programma dal 14 novembre. In questa intervista esclusiva, Ezio Gioia ci parla di: come si costruisce un progetto vincente nel beach volley, il percorso con le coppie marocchine qualificate ai Mondiali, e la sua visione su un movimento in costante crescita tra Italia, Africa e mondo FIVB. Un appuntamento imperdibile per chi ama il beach volley internazionale e vuole conoscere da vicino i protagonisti dietro le quinte. Iscriviti al canale e attiva la per non perdere le prossime puntate di Beach Zone! #BeachVolley #BeachZone #EzioGioia #BeachVolleyTraining #Bibione #MondialiBeachVolley #Adelaide2025 #NazionaleMarocco #SimonaBastiani #EnricoSpada #FIVB #Volley #BeachVolleyball #Intervista #SportItalia #BeachVolleyItalia #TorinoBeachVolley #CampionatoPerSocietà #BeachVolleyLife