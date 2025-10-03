Ciclismo
Ciclismo, splendido bronzo di Chantal Pegolo tra le juniores agli Europei. Vince Paula Ostiz
La terza giornata degli Europei 2025, manifestazione in corso di svolgimento in Francia, riserva la seconda medaglia consecutiva all’Italia. Chantal Pegolo vince infatti uno splendido bronzo nella prova in linea riservata alla categoria juniores femminile, Guilherand-Granges-Guilherand-Granges di 62,9 chilometri. S’impone, così come successo nella prova a cronometro, Paula Ostiz.
L’iberica si aggiudica la medaglia d’oro ed il titolo continentale allo sprint superando in volata la svizzera Anja Grossmann. Ostiz, che controlla con autorevolezza le diverse rivali nel corso della gara, si conferma così la reginetta della rassegna europea con due ori che si aggiungono al titolo mondiale vinto in Ruanda.
In una gara combattuta che si risolve nel finale con il duello tra le migliori, l’azzurra, già vincitrice della medaglia d’argento nella corsa in linea della rassegna iridata, tiene il passo del gruppo di testa per tutta la gara e conclude la sua performance in terza posizione con un distacco di soli tre secondi dalle prime due classificate.
Matilde Rossignoli taglia il traguardo in dodicesima posizione aggiudicandosi la volata del gruppetto di atlete che arriva al traguardo con un ritardo di 43” dalla vincitrice. Si piazza in quattordicesima posizione, Elena De Laurentis. Non parte Linda Sanarini, costretta al forfait dopo la caduta rimediata ieri nella staffetta mista.