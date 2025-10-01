Ciclismo, Paula Ostiz Taco vince la cronometro Juniores agli Europei

Gli Europei di ciclismo 2025, manifestazione che si svolge in Francia fino a domenica 4 ottobre, iniziano con la prova a cronometro dedicata alla categoria juniores femminile, Allex-Étoile-sur-Rhône di 12,2 chilometri. La gara si conclude con la vittoria di Paula Ostiz Taco e il podio che ricalca per due terzi quello della gara iridata.

La spagnola chiude la propria prestazione con il tempo di 18’38”00, la sua velocità media è di 39,28 km/h, e precede la sorprendente tedesca Magdalena Leis, seconda con 18’40”41 e staccata di soli 2”41 dalla vincitrice che consuma così la sua rivincita dopo l’argento di Kigali.

Completa la composizione del podio con la conquista della medaglia di bronzo Oda Aune Gissinger. La norvegese taglia il traguardo con il crono di 18’48”57 e conferma la posizione ottenuta nella prova iridata. Termina invece in quarta posizione Megan Arens. L’olandese, fresca di titolo mondiale della specialità, chiude la propria prestazione con il crono di 18’51”44 e manca il podio per meno di tre secondi.

In casa Italia le due rappresentanti nostrane finiscono lontane dal podio. Maria Acuti conclude la sua prova in quattordicesima posizione con il tempo di 19’38”44, velocità media di 37,26 km/h. Elena De Laurentiis completa il percorso di gara in 19’20”35, la sua velocità media è di 37,89 km/h, e termina la gara con il decimo posto.