Ciclismo, Federica Venturelli domina la cronometro Under 23 agli Europei: primo oro all’Italia!

Dopo le cronometro Junior, la prima giornata degli Europei di ciclismo 2025 è proseguita con la prova contro il tempo Under 23 femminile. Sul percorso di 24 km di Loriol-Étoile, la migliore prestazione è stata quella di Federica Venturelli che ha chiuso con il crono di 34′ 17″12. L’azzurra, dopo il bronzo iridato a Kigali, domina la cronometro degli Europei, regalando all’Italia il primo oro della spedizione.

La giovane 2005 ha letteralmente spazzato via la concorrenza, completando la prova con una media di 42 km/h e con un vantaggio di 48″ sulla finlandese Anniina Ahtosalo che conquista l’argento in 35’05″88. Completa il podio la belga Luca Vierstraete (35’08″78) che paga dall’azzurra ben 51″. Ci si aspettava molto di più da Viktoria Chladonova, argento nella crono e in linea al Mondiale in Ruanda.

La slovacca non è mai stata realmente dentro la gara, chiusa solo al nono posto (35’39″38). Chiude invece in tredicesima posizione l’altra azzurra in gara, Francesca Pellegrini. Crono di 36’12″24″ per la 2004 di Bergamo, distante dalle posizioni che contano. Si conclude quindi con il dominio di Federica Venturelli la crono Under23 femminile, in attesa delle prove Elite.

Per l’italiana si tratta del secondo oro europeo nelle prove contro il tempo. Il primo fu nel 2023 a Drenthe nella categoria Juniores, dove poi conquisto anche un magnifico argento nella prova in linea. Tutto questo a testimonianza della crescita incredibile della corritrice del team UAE Development che potrebbe diventare presto un punto di riferimento per l’Italia anche per le categorie superiori.