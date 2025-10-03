Strada
Ciclismo, Ciabocco d’argento agli Europei tra le Under 23. Vince la spagnola Blasi
Fa festa la Spagna nella prova in linea nella categoria Under 23 femminile agli Europei di ciclismo, in corso di svolgimento in Francia. A salire sul gradino più alto del podio è Paula Blasi, che con un’azione a pochi chilometri dal traguardo si prende il titolo continentale. Medaglia anche per l’Italia grazie all’argento di Eleonora Ciabocco, mentre il bronzo è andato alla francese Julie Bego.
Già dopo i primi due giri il gruppo perde numerose componenti. A tentare l’attacco sono la francese Solène Muller e la tedesca Linda Riedmann, che prendono una quarantina di secondi di vantaggio sul plotone. Riedmann se ne va via in solitaria e allunga sulla compagna di fuga. La tedesca arriva ad avere anche un vantaggio di oltre un minuto, ma improvvisamente crolla a dieci chilometri dal termine.
L’attacco giusto è quello della spagnola Paula Blasi, che riesce a prendere un po’ di margine sulle dirette inseguitrici, compresa l’azzurra Eleonora Ciabocco, che può così giocarsi un piazzamento sul podio. L’Italiana, insieme alla slovacca Chladonova e alla francese Bego, tenta di ricucire su Blasi, ma l’iberica regge e conquista il titolo europeo tra le Under 23. Le prime avversarie arrivano a nove secondi e Ciabocco riesce a vincere lo sprint per l’argento, battendo Bego e Chladonova.
Quinto posto proprio per la tedesca Riedmann, a venticinque secondi dalla vincitrice, davanti all’olandese Oudeman e alle due belghe Lore De Schepper ed Emma Siegers. Molto più indietro le altre azzurre: venticinquesima Francesca Barale e trentacinquesima Carlotta Cipressi.