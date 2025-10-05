Europei BMX, Italia lontana dalla zona podio nel Park maschile

Si sono svolti ad Eindhoven, nel fine settimana appena trascorso, i campionati europei di BMX dedicati alle specialità del Freestyle. La spedizione italiana non è riuscita a lasciare il segno e rientra quindi a casa senza avere conseguito nessun piazzamento sul podio.

Nella gara maschile del Park i due azzurri Elia Benetton e Christian Falvo devono accontentarsi delle posizioni di rincalzo e terminano la propria performance, rispettivamente, in ventiquattresima e venticinquesima posizione: Benetton arriva al traguardo con 30.60 e 31.60, Falvo chiude la sua prova completando solo la prima manche con 61.40.

Nella finale a dodici s’impone, e conquista il titolo continentale, il britannico Dylan Hessey con 95.20. Ottiene il secondo posto ed è medaglia d’argento il croato Marin Rantes che chiude la sua prova in 93.35, mentre Nikita Fominov degli Atleti Individualli Neutrali è bronzo con 89.60.

Nella gara femminile della stessa specialità non erano presenti atlete italiane. Nella finale a dodici la migliore è la tedesca Kim Lea Muller che si aggiudica il titolo continentale con 89.70 precedendo l’ungherese Noemi Molnar, seconda in 88.10. Conquista la medaglia di bronzo la britannica Sasha Pardoe, terza in 84.20.

Nella gara di Flatland femminile l’ungherese Anna Mondics si aggiudica la finale a quattro con 84.0 e vince la medaglia d’oro davanti alla connazionale Veronika Kadar, seconda in 78.66. Terzo posto per la spagnola Dasha Solodovnikcova Rabanete. Nella finale maschile il titolo è dell’olandese Sietse Van Berkel, primo con 90.33. Conquista il secondo posto, ed è medaglia d’argento, il francese Alexandre Jumelin con 84.33, mentre l’iberico Jorge Gomez Piernavieja porta a casa il bronzo con 82.66.