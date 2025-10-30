eSports, cancellate le Olimpiadi previste in Arabia Saudita nel 2027

Svanisce, almeno per il momento, il sogno delle Olimpiadi degli eSports, annunciate a luglio 2024, che si sarebbero dovute disputare in Arabia Saudita, e programmate dapprima nel 2025 e poi spostate al 2027: la cancellazione dell’evento è stato annunciato dal CIO.

Il Comitato Olimpico Internazionale ed il Regno dell’Arabia Saudita, come si legge nella nota stampa rilasciata per annunciare la cancellazione dell’evento, “hanno concordato di comune accordo di porre fine alla loro cooperazione nell’ambito delle Olimpiadi di eSports“.

L’iniziale accordo con l’Arabia Saudita era di 12 anni e prevedeva dunque tre edizioni dei Giochi di eSports, ma ora il CIO ha annunciato di voler instaurare “un nuovo modello di partnership“, e per questo motivo vuole “adottare un nuovo approccio“, mantenendo dunque la volontà di organizzare in futuro la manifestazione.