Errani/Paolini tornano subito in campo a Wuhan: punti da difendere e avversarie iscritte

Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno in coppia anche il torneo di doppio del WTA 1000 di Wuhan, in programma dal 6 al 12 ottobre: le azzurre sono accreditate della prima testa di serie ed avranno un bye al primo turno, potendo dunque esordire direttamente agli ottavi di finale.

Proprio gli ottavi di finale, dopo il bye del primo turno, furono fatali alle azzurre lo scorso anno, quando Errani e Paolini arrivavano dalla vittoria del WTA 1000 di Pechino: il torneo di Wuhan 2024 non rientra, per questo motivo, tra i migliori 12 del ranking delle azzurre, che non dovranno difendere punti in Cina.

Ovviamente le azzurre per guadagnare punti, però, dovranno conquistarne più dei 120 del loro 12° torneo, ma, partendo dal secondo turno, per riuscire nell’intento basterà una vittoria ad Errani e Paolini, dato che l’accesso ai quarti ne vale 215 (le italiane ne guadagnerebbero 95 netti nel ranking).

Nel tabellone di Wuhan le azzurre potrebbero incontrare in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, accreditate della quarta testa di serie, mentre nella parte bassa sono finite la taiwanese Hsieh Su-Wei e la lettone Jeļena Ostapenko (coppia numero 3), e la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens (coppia numero 2).

TABELLONE WTA 1000 WUHAN

Sara Errani/Jasmine Paolini (1) bye

Bianca Andreescu/Yuan Yue (WC)-Tang Qianhui/Wang Xiyu (WC)

Kristina Mladenovic/Zhang Shuai-Shuko Aoyama/Cristina Bucșa

Sofia Kenin/Desirae Krawczyk-Anna Danilina/Aleksandra Krunić (8)

Mirra Andreeva/Diana Shnaider (4) bye

Laura Siegemund/Fanny Stollár-Nicole Melichar/Ludmilla Samsonova

Maria Sakkari/Donna Vekić (WC)-Ulrikke Eikeri/Xu Yifan

Magda Linette/Clara Tauson-Tímea Babos/Luisa Stefani (7)

Asia Muhammad/Demi Schuurs (5)-Lyudmyla Kichenok/Ellen Perez

Tereza Mihalíková/Olivia Nicholls-Maya Joint/Victoria Mboko

Leylah Fernandez/Erin Routliffe-Irina Khromacheva/Aldila Sutjiadi

Hsieh Su-Wei/Jeļena Ostapenko (3) bye

Guo Hanyu/Alexandra Panova (6)-Olga Danilović/Marta Kostyuk

Chan Hao-ching/Jiang Xinyu-Eri Hozumi/Wu Fang-Hsien

Storm Hunter/Kateřina Siniaková-Ashlyn Krueger/Jessica Pegula

Veronika Kudermetova/Elise Mertens (2) bye