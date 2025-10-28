Tennis
Errani/Paolini scoprono le avversarie alle WTA Finals di doppio: definiti i gironi
Jasmine Paolini, oltre che in singolare, sarà protagonista nelle WTA Finals 2025 di tennis anche in doppio, in coppia con Sara Errani: sono stati sorteggiati i raggruppamenti del torneo che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita, con le azzurre giunte all’ultimo atto stagionale da numero 1 della Race.
Al contrario di quanto accaduto a Paolini in singolare, le campionesse olimpiche hanno pescato per ogni urna le avversarie peggio piazzate nella Race, trovandosi contro le coppie numero 4, 6 ed 8 del seeding, mentre nell’altro raggruppamento si fronteggeranno le numero 2, 3, 5 e 7 della classifica dell’anno solare 2025.
Nel Gruppo Martina Navratilova, infatti, oltre a Sara Errani/Jasmine Paolini, sono state sorteggiate Veronika Kudermetova/Elise Mertens, Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko ed Asia Muhammad/Demi Schuurs, mentre nel Gruppo Liezel Huber si fronteggeranno Katerina Siniakova/Taylor Townsend, Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe, Mirra Andreeva/Diana Shnaider e Timea Babos/Luisa Stefani.
Così come per il singolare, all’ 1 al 6 novembre in ciascun girone ogni coppia affronterà le altre tre ed alla fine del round robin le prime due classificate di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, in programma venerdì 7 novembre, infine le due vincenti si affronteranno nella finale, prevista sabato 8.
GRUPPI DOPPIO WTA FINALS 2025
Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 1)
Veronika Kudermetova/Elise Mertens (Russia/Belgio, 4)
Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko (Cina Taipei/Lettonia, 6)
Asia Muhammad/Demi Schuurs (Stati Uniti/Paesi Bassi, 8)
Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 2)
Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 3)
Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia, 5)
Timea Babos/Luisa Stefani (Ungheria/Brasile, 7)