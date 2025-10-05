Errani e Paolini si confermano campionesse a Pechino! Successo in rimonta su Kato/Stollar

Un anno dopo Sara Errani e Jasmine Paolini sono ancora le campionesse del WTA 1000 di Pechino. Le azzurre si ripetono nella capitale cinese e confermano il titolo della passata stagione, superando in una combattuta finale la coppia composta dalla giapponese Miyu Kato e dall’ungherese Fanny Stollar in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 10-2 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Si tratta del nono titolo della carriera insieme per Sara e Jasmine, il quinto 1000 nella bacheca delle numero uno della Race, che sono al loro quarto torneo vinto in questa stagione dopo Doha, Roma e Parigi.

Ottime le percentuali al servizio per la coppia italiana, che ha vinto l’81% dei punti quando ha servito la prima ed il 67% con la seconda, rispetto al 38% delle avversarie. Soprattutto Sara e Jasmine hanno concesso solamente una palla break. Stesso numero di vincenti per le due coppie (20), mentre Kato/Stollar hanno commesso più errori non forzati (37 contro 12).

Subito un brivido in avvio di match per le azzurre, con Paolini che riesce a tenere il servizio al punto decisivo. Si prosegue poi seguendo i turni di battuta, tenuti abbastanza agevolmente dalle due coppie. Si arriva nell’ottavo game con le azzurre che si portano sul 15-40, ma mancano le tre palle break a loro disposizione, con il rimpianto soprattutto sulla prima per l’errore di dritto di Paolini. Nel decimo gioco Errani/Paolini hanno due set point, ma sulla prima Sara sbaglia clamorosamente a rete, mentre sulla seconda (punto decisivo) Stollar chiude uno scambio bellissimo con lo smash. Il set scivola al tie-break, che viene dominato dalla giapponese e dall’ungherese per 7-1.

Errani/Paolini reagiscono subito alla sconfitta del primo set e si procurano una palla break in apertura di seconda frazione, sfruttandola immediatamente complice l’errore di rovescio di Stollar. Nel quinto game si arriva al punto secco, ma con lo schiaffo al volo l’ungherese si salva. Sara e Jasmine tengono bene i loro turni di servizio e mettono pressione in quelli in risposta come nell’ottavo game quando si garantiscono tre set point e alla terza occasione (punto decisivo) Stollar sotterra il rovescio, che permette alle italiane di chiudere sul 6-3.

Le azzurre partono fortissimo nel match tie-break e scappano immediatamente sul 4-0. Non c’è davvero più partita, perchè le azzurre hanno il pieno controllo del match e alzano ulteriormente il loro livello. Sara e Jasmine dimostrano perchè sono le più forti al mondo in questo momento e chiudono con un perentorio 10-2.