Equitazione: Piergiorgio Bucci premiato come “Miglior cavaliere” della League of Nations

L’Italia del salto ostacoli può guardare alle prossime stagioni con ottimismo. Al netto di un ottavo posto ottenuto nella Finale della League of Nations 2025 infatti, piena di rimpianti per un round negativo di Giulia Martinengo Marquet, i colori azzurri sanno di poter contare su un’eccellenza assoluta.

Si tratta di Piergiorgio Bucci: il cavaliere classe 1975 è stato infatti premiato con tre importanti riconoscimenti, che fanno capire quanto di buono fatto da lui, e non solo, in questa stagione.

Il nativo de L’Aquila è stato insignito del premio come “Miglior Cavaliere” della competizione, con Hantano – il suo cavallo – e la sua groom Julia Hohrjakova, entrambi premiati anche loro per il rendimento e la cura durante la League of Nations 2025.

Bucci, durante la stagione, si è reso autore di ben 6 percorsi netti negli otto round disputati durante le quattro tappe che hanno portato al Gran Finale di Barcellona facendo segnare un qualcosa che non è stato eguagliato da nessun binomio.

L’appuntamento con Piergiorgio Bucci e tantissimi dei cavalieri e delle amazzoni è previsto per le prossime settimane, quando da Oslo partirà la FEI Jumping World Cup 2025-2026 che passerà anche da Verona, nel classico appuntamento con Fieracavalli (6-9 novembre), per poi concludersi, con le Finals a Fort Worth, in Texas, il 12 aprile 2026