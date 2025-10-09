Equitazione: la tedesca Pia Leuwer in testa al Completo di Boekelo dopo il primo round del dressage

A Boekelo, nei Paesi Bassi, si è aperta l’ultima tappa della FEI Nations Cup 2025 di completo. Sul campo di gara olandese oggi – 9 ottobre – è stata la volta della prova di dressage, inaugurata dai binomi iscritti al contest a titolo individuale. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Davanti a tutte c’è la tedesca Pia Leuwer: la teutonica, in sella al suo Jard, ha fatto segnare uno score di 72.01% che convertito in penalità le vale la testa della graduatoria con 28.0 punti netti. Alle sue spalle, in seconda e terza piazza, si sono poi rispettivamente installati la britannica Izzy Tailor (SBH Big Wall – 28.5 penalità) e lo svizzero Robin Godel (Grandeur de Lully CH – anche lui a 28.5 penalità).

In casa Italia invece, vi sono da registrare il 44esimo e il 45esimo posto di Andrea Docimo (Tradewinds Alfredo – a 39.7) e Margherita Bonaccorsi (Carlsberg PM – 40.6).

Domani si ripartirà, sin dal primo mattino, sempre con le riprese del dressage. Sulla scena arriveranno tutti i concorrenti e i loro cavalli che parteciperanno anche alla gara a squadre.