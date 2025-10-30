Equitazione: i Valkenswaard United vincono a Riyadh e si prendono la Global Champions League 2025

La Global Champions League 2025 va alla formazione di matrice olandese dei Valkenswaard United. E’ questa la notizia che arriva dall’ultima tappa della stagione regolare del contest annuale di salto ostacoli a squadre più prestigioso al mondo.

Vincendo la tappa saudita di Riyadh, la line-up che durante l’anno ha visto farne parte anche l’italiano Lorenzo De Luca, si è presa il trofeo annuale, il terzo della storia del team.

Nello specifico, in territorio arabo a fare la differenza sono state le prestazioni di Hans Dieter Dreher (Vestmalle des Cotis) e Gilles Thomas (Ermitage Kalone): primo posto con 161.23 con sole 4 penalità.

Alle loro spalle, al secondo e al terzo posto, le Cannes Stars, battute di pochissimo e capaci di chiudere a 161.50 sempre con 4 penalità, e i Riesenbeck International di Emanuele Camilli (Chacareno PS; Chacco’s Girlstar; oggi l’azzurro è sceso sul percorso, ndr) a completare il podio con 154.86 ma con 8 penalità.

I Valkenswaard United chiudono quindi la stagione regolare al primo posto con 326 punti battendo le stesse Cannes Stars, seconde a 315, e gli Shangai Swans (oggi quarti), terzi a 272 punti; quarta piazza per i Riesenbeck International a 262, ultima compagine a strappare il pass per i Playoff di Praga, in programma dal 20 al 23 novembre.

Sabato, 1° novembre, invece sarà la volta dell’ultimo appuntamento individuale con il Global Champions Tour.