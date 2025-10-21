Equitazione
Equitazione, i convocati dell’Italia per Fieracavalli: ci sono i “Big”. Da Bucci a Camilli
Dopo l’inizio della stagione indoor della FEI Jumping World Cup 2025-2026, con la tappa inaugurale tenutasi a Oslo, l’Italia del salto ostacoli orienta i suoi orizzonti verso l’annuale appuntamento di Fieracavalli, che si terrà a Verona dal 6 al 9 novembre.
Proprio nella domenica conclusiva dell’evento si terrà anche una delle tappe della “Coppa del Mondo” sul tracciato scaligero, con i migliori binomi in gara per prendersi la vittoria nel meeting.
A tal proposito, la Federazione Italiana Sport Equestri ha reso nota la lista dei cavalieri e delle amazzoni scelti: in totale 19 fra convocati e Wild Card. Non mancano le punte di diamante del comparto azzurro: da Piergiorgio Bucci a Emanuele Camilli passando per Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano, Guido Grimaldi, Giulia Martinengo Marquet e Paolo Paini. Di seguito l’elenco completo
Convocati FISE (con accesso diretto al Gran Premio)
Piergiorgio Bucci
Emanuele Camilli
Giacomo Casadei
Emanuele Gaudiano
Guido Grimaldi
Giulia Martinengo Marquet
Paolo Paini
Roberto Previtali (con accesso al Gran Premio tramite qualifica)
Giacomo Bassi (senza accesso al Gran Premio)
Wild card del Comitato Organizzatore (con accesso al Gran Premio tramite qualifica)
Michol Del Signore
Massimo Grossato
Clara Pezzoli
Francesco Turturiello
(senza accesso al Gran Premio)
Filippo Marco Bologni
Andrea Calabro
Luca Coata
Eugenio Grimaldi
Christian Marini
Giuseppe Rolli