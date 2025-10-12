Equitazione: Harrie Smolders beffa Gilles Thomas nel Global Champions Tour a Roma. Martinengo Marquet chiude decima

La tappa di Roma del Global Champions Tour 2025 regala agli appassionati del salto ostacoli un finale incredibile, sul tracciato del Circo Massimo: a separare il vincitori e il secondo piazzato sono stati soltanto 14 centesimi.

A fare festa è stato l’olandese Harrie Smolders (in sella a Monaco, ha piazzato il 3° acuto stagionale), che al jump off – con percorso netto nel round iniziale e nello spareggio – è riuscito a far fermare il cronometro sul tempo di 34.27 anticipando il belga Gilles Thomas (montante Qalista DN), secondo a 34.41. Terzo posto per uno degli altri olandesi in concorso, ossia Maikel van der Vleuten (bronzo a Parigi 2024 e a Roma con il suo cavallo Beauville Z N.O.P.), con il tempo di 34.84.

In casa Italia invece, il miglior piazzamento è stata di Giulia Martinengo Marquet: l’amazzone azzurra – che ha montato Coynor – è riuscita a qualificarsi per il jump off con un primo percorso netto, salvo poi andare incontro a un’eliminazione che l’ha sistemata al 10° posto; mentre Giacomo Casadei ha chiuso in 22esima piazza e in 24esima, 25esima e 26esima posizione si sono rispettivamente sistemati Guido Grimaldi, Emanuele Camilli e Riccardo Pisani.

A due tappe dal termine, quelle di Rabat e Ryad, resta aperta la classifica generale del Global Champions Tour 2025: Gilles Thomas è in testa con 275 punti, Harrie Smolders è secondo a quota 214. Il differenziale è di 61 punti, ma ce ne sono 80 a disposizione.

Prossimo appuntamento, come detto, a Rabat in Marocco: dove si competerà dal 17 al 19 ottobre prossimi.