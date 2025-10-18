Equitazione: Cathrine Laudrup-Dufour fa doppietta nel dressage di Herning, vince anche nel Freestyle

Dopo il Grand Prix anche il Freestyle. Cathrine Laudrup-Dufour non sbaglia un colpo nella tappa inaugurale della FEI Dressage World Cup 2025-2026, Western European League, che si è tenuta a Herning nella sua Danimarca.

L’amazzone che monta Mount St John Freestyle ha chiuso al primo posto anche oggi sfoderando una ripresa incredibile da 90.175%, che le ha consentito di battere in maniera dominante tutti gli avversari in gara.

Al secondo e al terzo posto infatti si sono sistemati come ieri, ma in posizione invertite fra loro, gli svedesi Patrik Kittel (81.645% su Touchdown) e Maria von Essen (81.040% su Invoice) che hanno completato il podio, in un concorso con 15 binomi al via ma nessuno di questi italiano.

Prossimo appuntamento a Lione, in Francia, con le gare del 30 e del 31 ottobre: vedremo se la tappa transalpina potrà ribaltare le prime gerarchie che si sono stabilite in Danimarca.