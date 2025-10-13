Tennis
Elisabetta Cocciaretto approda al tabellone principale di Osaka: sconfitta Juvan nelle qualificazioni
Missione compiuta per Elisabetta Cocciaretto, impegnata nell’ultimo turno di qualificazioni del torneo di Osaka. Sul cemento giapponese, l’azzurra ha sconfitto la slovena Kaja Juvan (n.106 del ranking) col punteggio di 7-6 (5) 6-2 in 1 ora e 53 minuti di partita. Un match molto tirato per quanto accaduto nel primo set, vero e proprio spartiacque del confronto. Un risultato importante per la tennista marchigiana che, protagonista nel successo in BJK Cup dell’Italia a Shenzhen (Cina), sta cercando di scalare la classifica.
Nel primo set Cocciaretto fa valere le proprie giocate d’anticipo. Un tennis rischioso quello dell’azzurra, che dà i suoi frutti nel quinto game, col break in proprio favore. Il servizio dà qualche noia, però, a Elisabetta. Nel sesto gioco la tennista tricolore si salva, cancellando tre palle del contro-break, ma nell’ottavo deve cedere. Si va in lotta e l’epilogo è al tie-break. Errori da una parte e dall’altra caratterizzano questa fase, ma alla fine la marchigiana trova il modo per fare la differenza e imporsi sul 7-5.
Nel secondo set, cancellate ben quattro palle break nel terzo gioco, Cocciaretto prende il largo. La slovena subisce il contraccolpo psicologico, non riuscendo più a creare problemi nei turni al servizio della giocatrice italiana. Con maggior serenità, Elisabetta domina in risposta e sullo score di 6-2 archivia la pratica.
Leggendo le statistiche, l’azzurra è stata migliore nella lettura dei momenti, in un match deciso su pochi punti: 73% di prime di servizio in campo per l’italiana rispetto al 70% della slovena; 66% dei punti con la prima rispetto al 64% di Juvan; 46% dei quindici vinti con la seconda rispetto al 42% della rivale.