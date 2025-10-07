Elisa Longo Borghini: “Vollering non voleva collaborare, allora ho pensato che l’avrei fregata in volata”

La campionessa italiana, Elisa Longo Borghini, ha vinto la Tre Valli Varesine 2025 di ciclismo femminile: l’azzurra ha battuto in una volata a due la neerlandese Demi Vollering e dopo il successo ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di TuttoBiciWeb.

La portacolori dell’UAE Team ADQ rivela la voglia di rivalsa che l’ha ulteriormente motivata in corsa: “Per me è una grande soddisfazione aver vinto davanti a Demi Vollering, che è una delle atlete più forti al mondo ed una campionessa che stimo molto. Questo successo arriva dopo due grandi delusioni, che sono state il Campionato del Mondo e, soprattutto, gli Europei. Sabato è stata una giornata molto difficile, ad un certo punto mi si è proprio spenta la luce, ma questa è la legge del ciclismo: a volte le prendi e a volte le dai. Qualche giorno fa le ho prese veramente male, oggi volevo darle secche nei denti a tutte e ci son riuscita“.

Un ruolo fondamentale lo hanno svolto, non soltanto in gara, le compagne di squadra: “Dopo la gara di sabato il morale era veramente sotto i piedi. Devo ringraziare le persone a me care che sono le mie compagne di squadra, nei giorni successivi agli Europei mi sono subito venute vicino. Anche quando sono tornata a casa sono sempre state al mio fianco chiamandomi, mandandomi messaggi e ieri in hotel non hanno esitato un secondo a farmi sorridere per farmi trovare la serenità giusta. Sono in un gruppo fantastico, sono più che semplici compagne di squadra, mi hanno supportato in un momento difficile e per questo le ringrazio una ad una“.

Rispettata in pieno la tattica di gara decisa a tavolino prima del via: “Il programma della squadra era fare una corsa dura e avere sempre due atlete davanti e mettere pressione a Demi Vollering. Abbiamo fatto lavorare la FDJ Suez sfiancando le ragazze, prima hanno consumato Chabbey, poi Labous, ed abbiamo nuovamente attaccato. Quando sono rimasta davanti con Demi lei non voleva più collaborare, e così ho pensato che avrei fatto lo stesso, ma l’avrei fregata in volata“.