Ekaterina Antropova parte a razzo: 30 punti in Serie A1, vinto il duello con Malual. Scandicci vola, torna Bosetti

Scandicci si candida a un ruolo da favorita nella Serie A1 2025-2026 di volley femminile e spera di conquistare lo scudetto, lottando con le altre annunciate big Conegliano (sempre squadra da battere), Milano (sensibilmente rinnovata) e Novara (parsa baldanzosa durante la pre-stagione). Le toscanE hanno incominciato la propria avventura in campionato con una vittoria per 3-1 (25-19; 24-26; 25-15; 26-24) sul campo di Monviso (la ex Pinerolo), incamerando così tre punti importanti per iniziare al meglio il lungo cammino.

A trascinare la Savino Del Bene a Villafranca Piemonte (in provincia di Torino) è stata una superlativa Ekaterina Antropova. L’opposto, formidabile protagonista ai Mondiali vinti dall’Italia un mese fa, ha messo a segno 30 punti (6 ace e 4 muri): con la Nazionale era l’asso nella manica del CT Julio Velasco e subentrava a Paola Egonu per mettere ulteriormente in difficoltà le avversarie, con il proprio club è titolare fissa e ha iniziato subito a giganteggiare in maniera nitida.

Scandicci è stata brava a rialzarsi dopo aver perso il secondo set, dominando la terza frazione e chiudendo il quarto parziale ai vantaggi. Importante contributo da parte della schiacciatrice Avery Skinner (16 punti) e della centrale Camilla Weitzel (10 punti, 4 muri), da annotare il ritorno in Italia di Caterina Bosetti: dopo una stagione in Turchia, il martello è rientrata in Serie A1 ed è andata a referto con 4 punti sotto la regia di Maja Ognjenovic.

Antropova ha vinto il duello tra bomber con la promettente Adhuoljok Malual (20 punti), tra le fila di Monviso si sono distinte anche Anna Dodson (13), Sofia D’Odorico (10) e Anna Davyskiba (15).