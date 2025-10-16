Edoardo Cipollini passa tra i professionisti! Il nipote di Mario: “La storia si ripete”. Promosso con Nespoli

Edoardo Cipollini correrà tra i professionisti nel 2026: il figlio del compianto Cesare e nipote di Mario passerà di categoria, nella prossima stagione indosserà la maglia della MBH Bank Ballan CSB, formazione italo-ungherese che compirà il salto tra le Professional. Si tratta di un buon passista veloce, che nelle due annate da under 23 ha raccolto risultati positivi senza però riuscire ad alzare le braccia al cielo.

Il classe 2005 ha collezionato alcuni buoni piazzamenti nel corso di questa stagione: secondo al GP Città di Lucca; terzo alla Firenze-Viareggio, al GP Città di Pontedera, al Trofeo Sportivi di Briga e al Memorial Daniele Tortoli. Il toscano ha corso anche il Lombardia Under 23 e ha preso parte ad alcuni eventi pro’ come la Coppa Bernocchi e la Milano Torino.

Il 20enne ha espresso tutta la propria soddisfazione: “La storia si ripete. Dopo mio padre Cesare e mio zio Mario, ora tocca a me. Credo che mio padre sarebbe molto contento di questa notizia. Lui mi è sempre stato vicino fin da bambino, dedicandomi molto tempo per avviarmi al ciclismo. Sicuramente da lassù starà seguendo con attenzione. Dire che è un sogno che si avvera è quasi una banalità. Penso invece ai momenti complicati che ho vissuto, come quando mi sono rotto la spalla: non mi era mai capitato un infortunio così grave, che mi ha costretto a stare fermo e ripartire nel bel mezzo della stagione. In quell’occasione ho sofferto molto e ringrazio chi mi è stato vicino“.

Diventerà professionista anche Lorenzo Nespoli, passista scalatore che quest’anno ha vinto il sempre prestigioso Palio del Recioto, uno degli eventi di punta tra gli under 23: “Sono contento del passaggio, anche se quest’anno non ho corso molto. Già nel 2024 avevo avuto qualche problema a una spalla. Ho imparato tanto in questi tre anni, anche dalle difficoltà. Bisogna sempre lavorare ed essere al top. Quello che mi serve è un po’ di continuità. Se guardo il livello U23 internazionale, non è così lontano dal professionismo. Anche alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, dove mi sono messo in evidenza nella quinta tappa, ho avuto la conferma di questa mia impressione”.