Duplantis e Bol premiati come migliori atleti europei dell’anno. Era una sfida improba per Furlani

A Batumi (Georgia) sono stati assegnati i Golden Tracks, i premi assegnati da European Athletics ai migliori atleti europei della stagione. Il riconoscimento maschile è finito nelle mani dello svedese Armand Duplantis, ampiamente favorito alla vigilia della cerimonia. Il primatista mondiale di salto con l’asta si è reso protagonista della stagione perfetta, con tanto di trionfo iridato in sala e a all’aperto e il volo a 6.30 metri in quel di Tokyo.

Lo scandinavo ha avuto la meglio nella sfida finale con il nostro Mattia Furlani (Campione del Mondo di salto in lungo in sala e outdoor) e il francese Gimmy Gressier (Campione del Mondo dei 10.000 metri). Si tratta del terzo trionfo in questa manifestazione per Armand Duplantis, proprio come per l’olandese Femke Bol sul fronte femminile. La Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli ha meritato la palma in chiusura di un’annata agonistica da dominatrice sul giro di pista con barriere, ora si concentrerà sulla nuova sfida sugli 800 metri, con il chiaro obiettivo di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Assegnati anche i Rising Star, i premi per le stelle emergenti: tra gli uomini ha fatto festa il polacco Hubert Troscianka (Campione d’Europa Under 20 nel decathlon), che ha prevalso nei confronti del nostro Matteo Sioli (bronzo nel salto in alto agli Europei Indoor) e del bulgaro Bozhidar Saraboyukov (colui che ha beffato Furlani nella rassegna continentale al coperto); tra le donne esulta la svizzera Audrey Werro, campionessa europea U23 degli 800 metri, preferita alla mezzofondista britannica Innes Fitzgerald e alla quattrocentista norvegese Henriette Jaeger.