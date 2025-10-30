Dressage: il belga Justin Verboomen vince nel Grand Prix di Lione

A Lione si è aperto un importante fine settimana equestre che vedrà impegnati gli specialisti tanto del dressage quanto del salto ostacoli nella FEI World Cup, divisione della Western European League.

Sul campo di gara francese, è stato il momento delle riprese a tempo di musica con il Grand Prix che ha visto esaltarsi il belga Justin Verboomen, capace di imporsi in sella al suo Zonik Plus con lo score complessivo di 81.195 %.

Alle sue spalle, a completare il podio in seconda e terza posizione, si sono rispettivamente sistemate la britannica Becky Moody (76.196 %), montante Jagerbomb, e la polacca Sandra Sysojeva (72.630 %), con Maxima Bella.

Domani si ripartirà con il secondo e ultimo atto dedicato al dressage, quello del Freestyle. Domenica invece sarà la volta del salto ostacoli, con l’Italia che potrà schierare in gara Piergiorgio Bucci.